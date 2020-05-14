Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Benzin ve motorinde indirim
14.05.2020 16:55
Son güncelleme : 14.05.2020 17:01
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,27 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.064.883
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|CASA
|18,06
|399.951
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|128.684.635
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.471.423
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|29,00
|1.399.951.668
|% 1,19
|
|ECILC
|6,04
|1.116.698.809
|% 1,34
|
|GARAN
|7,74
|592.590.429
|% -2,03
|
|SASA
|9,20
|435.910.216
|% 1,10
|
|SELEC
|9,33
|411.408.614
|% -2,91
|
|ECILC
|6,04
|1.116.698.809
|% 1,34
|
|IEYHO
|0,64
|100.016.832
|% 6,67
|
|CEMAS
|1,06
|134.423.137
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,14
|143.580.503
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,41
|301.029.018
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5075
|% -0,53
|
|Frank
|7,1242
|7,1672
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|10,04
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-3,10
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-3,10
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,83
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