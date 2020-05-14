Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre; motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve motorine indirim geliyor!
14.05.2020 09:32
Son güncelleme : 14.05.2020 10:19
Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.
Küresel piyasalarda yaşanan bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor.
10:0399.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -201,15
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.068
En Düşük
99.820
10:036,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
10:037,5378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
10:03384,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 384,87
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|17,60
|5.844.632
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,98
|3.440.828
|% -7,03
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|ULUUN
|9,49
|1.686.899
|% -6,41
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|ALKIM
|19,27
|41.916.272
|% 9,99
|
|ASELS
|28,78
|41.459.222
|% 0,42
|
|GARAN
|7,82
|33.490.127
|% -1,01
|
|ECILC
|6,31
|26.785.941
|% 5,87
|
|TTKOM
|7,52
|23.843.425
|% -0,13
|
|IHLAS
|0,68
|4.267.250
|% -1,45
|
|TSKB
|1,02
|6.300.200
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,44
|11.219.017
|% 0,00
|
|ALYAG
|1,94
|8.501.000
|% 9,60
|
|ECILC
|6,31
|26.785.941
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4660
|8,5084
|% -0,52
|
|Frank
|7,1293
|7,1722
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,05
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-2,00
|
|Tam
|2.548
|2.582
|-2,00
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-1,00
|
|Çeyrek
|622
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,68
|29,68
|0,49
|