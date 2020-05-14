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Benzin ve motorine indirim geliyor!

14.05.2020 09:32

Son güncelleme : 14.05.2020 10:19
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre; motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor.



Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda yaşanan bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 12 kuruş benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim bekleniyor.




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