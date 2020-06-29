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Benzin ve motorine indirim geliyor

29.06.2020 10:29

Son güncelleme : 29.06.2020 10:29
Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.



Benzin ve motorine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere çifte indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş, motorin fiyatı ise 17 kuruş gerilemiş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.




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