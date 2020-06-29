Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine indirim geliyor
29.06.2020 10:29
Son güncelleme : 29.06.2020 10:29
Benzin ve motorine bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere çifte indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş, motorin fiyatı ise 17 kuruş gerilemiş olacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
10:13115.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 359,74
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.050
En Düşük
114.432
10:136,8542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
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6,8577
En Düşük
6,8453
10:137,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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7,7251
En Düşük
7,6775
10:13389,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,81
|Açılış
|: 389,87
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|VERTU
|5,55
|3.196.201
|% 9,90
|
|BNTAS
|3,98
|20.506.552
|% 2,84
|
|MPARK
|19,53
|23.911.563
|% 2,79
|
|NATEN
|19,00
|5.885.262
|% 1,99
|
|KFEIN
|17,45
|5.469.841
|% 1,93
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|BAYRK
|8,21
|241.887
|% -3,18
|
|ARDYZ
|29,30
|1.949.259
|% -1,88
|
|SAFKR
|4,48
|66.717
|% -1,75
|
|HUBVC
|20,80
|2.574.441
|% -1,33
|
|MPARK
|19,53
|23.911.563
|% 2,79
|
|BNTAS
|3,98
|20.506.552
|% 2,84
|
|IHLGM
|1,63
|16.061.136
|% 1,87
|
|SOKM
|13,24
|11.105.929
|% 1,46
|
|OYAKC
|6,76
|11.083.949
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,63
|16.061.136
|% 1,87
|
|BNTAS
|3,98
|20.506.552
|% 2,84
|
|OYAKC
|6,76
|11.083.949
|% 1,50
|
|MPARK
|19,53
|23.911.563
|% 2,79
|
|SOKM
|13,24
|11.105.929
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4526
|8,4950
|% 0,23
|
|Frank
|7,2099
|7,2533
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,72
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,20
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,30
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,48
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