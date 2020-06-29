Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak.
Benzin ve motorine indirim!
29.06.2020 16:02
Son güncelleme : 29.06.2020 16:05
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
15:49115.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 953,10
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.742
En Düşük
114.432
15:496,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
15:497,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
15:49390,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,49
|Açılış
|: 390,02
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.367.358
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|IDEAS
|3,65
|876.351
|% 9,94
|
|OZBAL
|3,66
|33.441.197
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.259.470
|% 9,90
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|DAGI
|6,21
|10.448.894
|% -7,04
|
|TKURU
|15,50
|103.651
|% -4,97
|
|HALKS
|3,70
|677.379
|% -4,64
|
|UZERB
|5,40
|133.674
|% -4,59
|
|ODAS
|2,49
|979.475.273
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,91
|511.352.615
|% 1,06
|
|HALKB
|6,40
|490.008.446
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,61
|288.389.660
|% 0,63
|
|TKFEN
|17,08
|204.051.992
|% -0,76
|
|ODAS
|2,49
|979.475.273
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,91
|511.352.615
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,61
|288.389.660
|% 0,63
|
|CEMAS
|1,46
|201.153.706
|% 2,82
|
|HALKB
|6,40
|490.008.446
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4149
|8,4571
|% -0,21
|
|Frank
|7,2188
|7,2623
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,46
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.624
|24,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|1,10
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|0,50
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:59SAMAT
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 613, 233 adet işlem
-
15:58BJKAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 042, 326 adet işlem
-
15:57PRKAB
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 912, 760 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 115, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 11, 760.00 milyon TL de
-
15:52DERAS
Yüzde 6.45 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 936, 232 adet işlem