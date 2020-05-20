Benzin ve motorine zam geliyor

BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|9.565.921
|% 10,00
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|PKENT
|196,00
|701.194
|% 9,99
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|KENT
|449,70
|8.632.008
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2879
|8,3295
|% 0,20
|Frank
|6,9881
|7,0302
|% 0,66
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|7,06
|Altın Gr.
|382
|382
|2,00
|Cumhuriyet
|2.457
|2.504
|7,50
|Tam
|2.529
|2.569
|7,70
|Yarım
|1.234
|1.256
|3,70
|Çeyrek
|617
|628
|1,90
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,05
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|-0,01
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem