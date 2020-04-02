Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 14 kuruş indirim yapıldı
02.04.2020 16:15
Son güncelleme : 02.04.2020 16:20
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:0588.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -703,81
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.380
16:056,6853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:057,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:05343,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 343,18
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.992.146
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.646.275
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.845.314
|% -9,90
|
|PINSU
|2,81
|13.925.423
|% -9,65
|
|LUKSK
|6,35
|1.603.144
|% -9,29
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GARAN
|7,67
|408.883.778
|% -2,17
|
|SASA
|7,52
|405.157.545
|% -4,81
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|ECILC
|4,46
|322.635.998
|% -0,45
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|114.101.362
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|99.526.829
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,85
|166.132.149
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2304
|8,2717
|% -0,43
|
|Frank
|6,8313
|6,8724
|% -1,21
|
|Riyal
|1,7615
|1,7704
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.601
|9,54
|
|Altın Gr.
|344
|344
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
|
|B. Petrol
|26,85
|26,85
|2,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:15XU100
Endeks 88, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 7, 301.00 milyon TL de
-
16:15KFEIN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 703 adet işlem
-
16:14KFEIN
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 457 adet işlem
-
16:13GSRAY
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 327, 284 adet işlem
-
16:12MERKO
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 648, 594 adet işlem