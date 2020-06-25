Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 22 kuruş indirim
25.06.2020 16:58
Son güncelleme : 25.06.2020 17:04
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:48113.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 114.392
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|Önceki Kapanış
|: 114.449
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114.975
En Düşük
113.420
16:486,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
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6,8599
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16:487,6978
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|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 7,7000
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7,7264
En Düşük
7,6676
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|Açılış
|: 388,49
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.186.318
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.917.752
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.913.245
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|14.017.390
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.098.779
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|80.838.493
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,35
|1.036.418.432
|% -7,45
|
|GARAN
|8,20
|887.661.333
|% 0,12
|
|HALKB
|6,32
|823.861.456
|% 3,10
|
|ODAS
|2,28
|751.719.214
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,04
|740.144.536
|% -3,18
|
|CEMAS
|1,50
|622.080.070
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,92
|338.924.412
|% 3,37
|
|ODAS
|2,28
|751.719.214
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,89
|520.282.683
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,04
|740.144.536
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4747
|8,5172
|% -0,12
|
|Frank
|7,1895
|7,2328
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
|
Seans Raporu
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