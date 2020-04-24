Bireysel Emeklilik Sistemi`nde katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.
BES`te yabancı para cinsinden devlet katkısı belirlendi
24.04.2020 08:55
Son güncelleme : 24.04.2020 08:55
AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para
cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9839
En Düşük
6,9413
18:057,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5238
En Düşük
7,4769
18:05386,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 386,99
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
387,75
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% 0,48
|
|Frank
|7,1130
|7,1559
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.725
|-7,75
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|2,70
|
|Tam
|2.543
|2.606
|2,80
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|1,30
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|22,23
|22,23
|0,90
|