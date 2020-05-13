Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020`ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak" dedi.
`Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden kötü`
13.05.2020 09:18
Son güncelleme : 13.05.2020 09:18
AA
Georgieva, The Financial Times tarafından telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret eden Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, kötümser tahminlerimizden daha kötü." diye konuştu.
Georgieva, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.
Kovid-19 krizinin bir fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Georgieva, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik konularda yapısal iyileşmelerin olması gerektiğini vurguladı.
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