Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi`nden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 gerileyerek 311 bin kişi oldu.
Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
11.05.2020 15:02
Son güncelleme : 11.05.2020 15:18
FOREKS
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azalarak 184 bin kişi oldu.
Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 44 oranında azalarak 178 bin kişi oldu.
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391,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.135.430
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.506.991
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.590.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|64.873.557
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.108.578
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,81
|12.155.496
|% -8,77
|
|SEYKM
|12,00
|50.899.067
|% -6,32
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|QNBFL
|109,50
|23.673.327
|% -5,77
|
|ISFIN
|3,90
|563.921.009
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|488.390.912
|% -2,88
|
|MGROS
|30,94
|374.829.422
|% 4,32
|
|GARAN
|7,82
|371.018.414
|% -0,51
|
|ECILC
|4,86
|357.148.021
|% 8,24
|
|KRDMD
|2,36
|488.390.912
|% -2,88
|
|IHLGM
|1,14
|195.864.371
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|563.921.009
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,59
|149.157.978
|% 1,27
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|ECILC
|4,86
|357.148.021
|% 8,24
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6793
|8,7228
|% -0,96
|
|Frank
|7,2508
|7,2945
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,06
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,40
|
|Altın Gr.
|387
|388
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.547
|-21,80
|
|Tam
|2.571
|2.613
|-22,40
|
|Yarım
|1.254
|1.277
|-11,00
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
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|B. Petrol
|30,30
|30,30
|-0,67
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