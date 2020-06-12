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Birleşik Krallık ve AB ticaret görüşmelerini yoğunlaştıracak

12.06.2020 09:00

Son güncelleme : 12.06.2020 09:00
Avrupa Birliği`nden (AB) bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefleyen Birleşik Krallık hükümeti adına konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği ile serbest ticaret görüşmelerini Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık, AB`den bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefliyor.



DHA

Avrupa'daki Covid-19 pandemisi kaynaklı gelişmelere bağlı olarak, iki tarafın temsilcileri Temmuz sonuna kadar her hafta karşılıklı görüşmeler yapacaklar ve müzakerecilerin katılacağı küçük grup toplantıları düzenlenecek.

15 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli arasında yüksek düzeyli bir toplantı da yapılacak.




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