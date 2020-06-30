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Bitcoin 9,000 doların üzerinde tutunuyor

30.06.2020 08:59

Son güncelleme : 30.06.2020 08:59
10 bin doların üzerinden sert bir şekilde düşen, kripto para piyasalarının en büyüğü Bitcoin, 9,100 - 9,200 doların üzerinde tutunuyor.



DHA

Bitcoin'in son 24 saatte 0.51 toparlanmayla 9,163.12 dolara yükseldiği piyasalarda, Ethereum 227.73 dolar, Tether 1.0 dolar, XRP 0.177 dolar, Bitcoin Cash 223.78 dolar, Bitcoin SV 158.60 dolar, Litecoin 41.41 dolar, Binance Coin 15.48 dolar, Crypto.com Coin 0.127 dolar ve EOS 2.36 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Cointelegraph Piyasalar analisti Michael van de Poppe ise 8.900 dolar seviyesinde bile Bitcoin'in mart ayına göre yüzde 140 değer kazanmış durumda olduğunu söyledi. Buna göre, Bitcoin ikinci çeyrekte borsalara göre hala yüzde 40 daha fazla değer kazanmış durumda:

"Geçen haftaki düşüş eğilimi, Bitcoin ağının esasları üzerinde de etkisini göstermeye hazırlanıyor. Çeviri yayın saati itibarıyla yaklaşık 30 saat içerisinde gerçekleşecek düzeltmenin negatif yönde olması bekleniyor.

Zorluk, madencilerin Bitcoin ağına katılmak için teşvik sahibi olmasını sağlayan temel bir mekanizmadır ve otomatik düzeltmeler 'ekonomi politikası' işlevi görür."

Toplam 5,670 kripto para biriminin işlem gördüğü 22 bin 684 piyasada, piyasa hacmi 260 milyar 756 milyon doları ve son 24 saatteki işlem hacmi de 57 milyar 111 milyon doları buldu.




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