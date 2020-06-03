Bitcoin yaklaşık bir ay aradan sonra yeniden 10 bin dolar sınırını aştı.
Bitcoin yeniden 10 bin doları aştı
03.06.2020 09:04
Son güncelleme : 03.06.2020 09:04
DHA
George Floyd ve polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirenlerin anıldığı gösterilerde sekizinci güne girildi. Olayların etkisiyle kripto para
piyasalarında alımlar yükseldi. Kripto para piyasasasının en yüksek hacimli Bitcoin'e gelen 3,500 BTC düzeyindeki alım, kripto para biriminin fiyatı 10 bin 161 dolara kadar tırmandı. Son 24 saatlik işlem hacmi de 39.8 milyar doları bulan Bitcoin, daha sonra gelen satışlarla 9,500 dolar
düzeyine döndü.
Kripto para piyasası Bitfinex'ten yapılan açıklamada, "Bu büyük fiyat sıçramasını, yalnızca 10 dakika içinde gelen toplam 3,500 BTC'lik (yaklaşık 40 milyon dolar) alım tetikledi" denildi.
Bitfinex Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Paolo Ardonio, "Olayların başladığı günlerden bu yana piyasaya bazı büyük alıcılar girdi" dedi.
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|EGGUB
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|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
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|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
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|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
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|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4384
|8,4807
|% 0,68
|
|Frank
|6,9650
|7,0069
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7859
|1,7949
|% 0,39
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-4,25
|
|Altın Gr.
|373
|373
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.458
|1,60
|
|Tam
|2.489
|2.521
|1,70
|
|Yarım
|1.215
|1.234
|0,80
|
|Çeyrek
|607
|617
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,56
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