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BKM: Corona virüs dolandırıcılarına dikkat!

10.04.2020 13:20

Son güncelleme : 10.04.2020 13:42
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların, corona virüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullandığını belirtti.



AA

BKM'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs  salgınıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemlerin ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların corona virüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneleri kullandığı ifade edilen açıklamada, BKM ve siber güvenlik uzmanlarının kullanıcıları dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle  iletişime geçerek, faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet  sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep  edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya ve  benzeri ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak  isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını  istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için 'yardıma  muhtaç kişiler var', 'acil yardım fonu oluşturuldu' gibi söylemlerle bağış  toplama çağrısı yapabilirler.

Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel  verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal  mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş  kullanıcılara düşüyor."

Siber güvenlik uzmanlarının 6 tavsiyesinin yer aldığı açıklamada,  mesaj ve e-postalardaki linklerin kontrol edilmeden tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Corona virüsle ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Corona virüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın. Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit  edin. Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İki  adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı  tercih edin." ifadelerin yer verildi.





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