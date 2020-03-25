İngiltere Merkez Bankası, corona virüs krizi sırasında finansal piyasaların düzgün şekilde faaliyetlerini devam ettirmesini sağlama çabaları çerçevesinde acil likidite tedbirlerini Şartlı Vadeli Repo Kolaylığı, aktive ettiğini duyurdu.
BoE, acil likidite tedbirlerini hayata geçirdi
25.03.2020 09:08
Son güncelleme : 25.03.2020 09:26
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Şartlı Vadeli Repo
Kolaylığı (CTFR) operasyonlarını 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde düzenleyecek ve kredi verebileceği miktar için bir limit olmayacak.
CTFR'nin amacı BoE'nin düzenli repo operasyonlarına göre likidite tedbirlerinin daha esnek bir biçim haline gelmesi olacak.
Bu operasyonlarda sabit faiz uygulanacak ve faiz oranı BoE faizi + 15 baz puan olacak.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6222
|7,6604
|% 1,35
|
|Frank
|6,5580
|6,5975
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7121
|1,7207
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,35
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,02
|0,06
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|B. Petrol
|28,00
|28,00
|0,85
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