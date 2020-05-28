Boeing, çalışan sayısını 6 bin 770`i gönüllü ayrılma yoluyla olmak üzere 12 binden fazla azaltacak.
Boeing, çalışan sayısını 12 binden fazla azaltacak
28.05.2020 07:33
Son güncelleme : 28.05.2020 07:33
Boeing ayrıca, önümüzdeki aylarda binlerce işten çıkarmanın daha olabileceği uyarısında bulundu, ancak bu işten çıkarmaların nerelerden yapılacağı konusunda bilgi vermedi.
Şirket, Nisan ayında yaptığı açıklamada dünya genelinde 160 bin olan çalışan sayısını 2020 sonuna kadar yüzde 10 azaltacağını ifade etmişti.
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|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
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|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
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|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
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|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
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|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
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|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
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|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
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|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
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|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2797
|8,3213
|% 0,43
|
|Frank
|6,9648
|7,0068
|% 0,75
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|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,41
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|Altın Gr.
|373
|373
|4,47
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|Cumhuriyet
|2.420
|2.451
|20,30
|
|Tam
|2.491
|2.515
|21,00
|
|Yarım
|1.216
|1.229
|10,20
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|Çeyrek
|608
|615
|5,70
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|Gümüş.Ons
|17,29
|17,35
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,01
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|B. Petrol
|33,71
|33,71
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