Boeing, çalışan sayısını 12 binden fazla azaltacak















Boeing ayrıca, önümüzdeki aylarda binlerce işten çıkarmanın daha olabileceği uyarısında bulundu, ancak bu işten çıkarmaların nerelerden yapılacağı konusunda bilgi vermedi.



Şirket, Nisan ayında yaptığı açıklamada dünya genelinde 160 bin olan çalışan sayısını 2020 sonuna kadar yüzde 10 azaltacağını ifade etmişti.