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BoJ`dan parasal genişlemeyi artırıcı adımlar

16.03.2020 09:58

Son güncelleme : 16.03.2020 10:00
Japonya Merkez Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında parasal genişlemeyi artırıcı yönde tedbirler alırken, Borsa Yatırım Fonu (ETF) alım miktarı yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12 trilyon yene çıkarıldı.



AA

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 18-19 Mart para politikası toplantısı öncesinde olağanüstü toplanarak parasal gevşemeyi artırıcı yönde bir dizi tedbir açıkladı.

Karara ilişkin bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada,  küresel finans ve sermaye piyasalarının, büyük ölçüde corona virüs salgınının etkilerinden dolayı küresel ekonomide büyüyen belirsizliklerle istikrarsızlaştığı  vurgulandı.

Bu şartlar altında, son dönemde Japonya'da ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ek olarak, başta küçük ve büyük ölçekli firmaların finansal pozisyonlarında görüldüğü gibi finansal koşullar daha az uyumlu olmaya başladı. Bu gelişmeler göz önüne alındığında, BoJ parasal genişlemeyi artırmaya karar verdi. Bu kapsamda, Japon devlet tahvili alımları ve dolar bazlı fon sağlama işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli operasyonlar gerçekleştirerek daha fazla  fon tedariki sağlanacak.  Kurumsal finansmanı kolaylaştırmaya yönelik yeni bir operasyonun başlatılmasını da içeren önlemler alınacak. Borsa yatırım fonları  (ETF) ve Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımları artırılacak. Şirket  finansmanını kolaylaştırmaya yönelik önlemler kapsamında, banka kurumsal borçlara  karşı teminat olarak kredi sağlamak üzere eylül sonuna kadar, sıfır faiz oranıyla  1 yıla kadar vadeli yeni bir operasyon başlatmaya oy birliğiyle karar verdi.  Şirket tahvil ve bonosu alımlarında üst limit toplamda 2 trilyon yene çıkarılacak. Öte yandan ETF alım miktarı yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12  trilyon yene, J-REIT alımları da yıllık 90 milyar yenden yıllık 180 milyar yene  çıkarılacak."

Açıklamada ayrıca, politika faizinin yüzde eksi 0,1'de bırakıldığı, söz konusu kararın ise 2'ye karşı 7 oy ile alındığı belirtildi.





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