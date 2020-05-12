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Bölündükten sonra düşen Bitcoin toparlanıyor

12.05.2020 14:39

Son güncelleme : 12.05.2020 14:39
Bölündükten sonra 8,374 dolara kadar düşen Bitcoin, yeniden toparlanarak 8,770 doları da aştı.



DHA

Bölünme öncesi 10 bin doları da aşarak, Cuma günü 10,040 dolara kadar tırmanan Bitcoin, bölünmenin gerçekleştiği Pazartesi günü sert düştü ve Pazartesi günü Türkiye saati ile 21:00'de 8,374 doları gördükten sonra yukarıya döndü ve 8,880 dolara kadar tırmandı.

Bitcoin'de ikiye bölünme her 210, blokta ya da yaklaşık dört yılda bir gerçekleşiyor.

Bitcoin'in üçüncüsü olan ve 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen bölünmeyle, yeni 21 milyon bitcoin daha üretilerek eskilere eklenene ve ödül bitcoin adedi tamamlanana kadar sürecek.

Bitcoin'in bundan önce 2012 Kasım ayı ve 2016 Temmuz ayında gerçekleşen bölünmelerinde kripto para biriminin fiyatı katlanarak yükseldi.

Microsoft ve Starbucks gibi şirketler ve aynı zamanda Unicef zaten Bitcoin'de ödeme kabul ediyor. Ayrıca, İsviçre Zug kenti 2016 yılında kripto para birimini kabul etmeye başladı. Bu nedenle, kripto paralar, dijital dünyanın altını olarak kabul ediliyor.




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