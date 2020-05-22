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Borsa güne düşüşle başladı

22.05.2020 10:04

Son güncelleme : 22.05.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,19 azalışla 102.453,67 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 195,26 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek  102.453,67 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,20 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda  politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası yükseliş  eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 artışla 102.648,93 puandan  tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği  endişelerinin dünya borsalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek,  konuyla ilgili açıklamalar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları,  yurt içinde ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin  takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme  gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.




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AKBNK 5,49 345.363.648 % 0,00  
ASUZU 11,55 26.430.304 % 0,00  
BJKAS 2,14 42.692.229 % 0,00  
AKSEN 4,69 86.911.688 % 0,00  
AVOD 3,12 422.658.690 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2679 8,3094 % -0,10  
Frank 6,9701 7,0120 % -0,01  
Riyal 1,8035 1,8125 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 8,59  
Altın Gr. 378 379 1,39  
Cumhuriyet 2.446 2.482 7,50  
Tam 2.518 2.546 7,70  
Yarım 1.229 1.245 3,80  
Çeyrek 614 623 1,80  
Gümüş.Ons 16,92 16,97 -0,17  
Gümüş Gr. 3,69 3,69 -0,05  
B. Petrol 34,53 34,53 -1,54  
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