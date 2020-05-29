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Borsa güne düşüşle başladı

29.05.2020 10:17

Son güncelleme : 29.05.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 azalışla 105.182,89 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 176,87 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 105.182,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,55 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en  çok gerileyen ise 1,66 ile sigorta oldu.

Dün yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi,  gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla  105.359,76 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret  istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, ABD Başkanı Donald  Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome  Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi  Yurt içi Hasıla'nın 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan  ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek  konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:01104.910
Değişim :  -0,43% |  -450,11
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.326 En Düşük
104.910
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 1.086.902 % 9,93  
KAPLM 7,40 75.672 % 4,82  
KPHOL 3,18 5.422 % 4,26  
HLGYO 1,73 1.978.423 % 3,59  
VERUS 19,80 6.039 % 3,12  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3977 8,4398 % 0,34  
Frank 7,0545 7,0970 % 0,25  
Riyal 1,8107 1,8198 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 2,86  
Altın Gr. 377 377 0,69  
Cumhuriyet 2.447 2.476 2,80  
Tam 2.518 2.552 2,90  
Yarım 1.229 1.242 1,40  
Çeyrek 615 622 0,70  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 0,04  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,01  
B. Petrol 35,64 35,64 -0,39  
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