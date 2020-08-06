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Borsa güne düşüşle başladı

06.08.2020 10:10

Son güncelleme : 06.08.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,18 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek  1.090,61 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,56 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim,  en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, üst üste 4 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve  ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün  açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili  olabileceğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde  ve varlık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, BoE  Başkanı Andrew Bailey'nin öğleden sonra gerçekleştireceği basın toplantısında,  gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060  seviyelerinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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Değişim :  -0,11% |  -1,19
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATLAS 2,92 46.504.662 % 42,63  
ASELS 16,84 815.319.098 % 0,00  
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
ISGYO 1,92 214.581.228 % 0,00  
ISYAT 3,34 228.951.535 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2883 9,3349 % 0,82  
Frank 7,7648 7,8115 % 0,51  
Riyal 1,8810 1,8905 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.051 2.051 12,72  
Altın Gr. 467 467 5,20  
Cumhuriyet 3.064 3.126 31,90  
Tam 3.156 3.226 42,40  
Yarım 1.532 1.570 16,00  
Çeyrek 768 786 8,00  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,78  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,21  
B. Petrol 45,48 45,48 0,29  
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