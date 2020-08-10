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Borsa güne düşüşle başladı

10.08.2020 10:17

Son güncelleme : 10.08.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 azalışla 1.054,55 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,05 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek  1.054,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,85 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,03 ile spor, en çok  gerileyen ise yüzde 2,67 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 985,38 puana kadar gerileyen BIST 100  endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü  bir önceki kapanışa göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde, cuma günü açıklanacak sanayi  üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise  ABD'de çarşamba günü enflasyon ve cuma günü perakende satışlar ile Çin'de cuma  günü ve Avro Bölgesi'nde çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretim verilerinin  takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve yeni tip  koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu  ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000  seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 13,75 1.914.481 % 10,00  
ISBIR 1.427,80 127.074 % 10,00  
FADE 3,19 61.691 % 10,00  
PKENT 788,40 716.656 % 9,99  
TKURU 45,84 102.177 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5347 9,5825 % 0,51  
Frank 7,9800 8,0281 % 0,28  
Riyal 1,9480 1,9578 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.029 2.030 -5,37  
Altın Gr. 478 478 1,01  
Cumhuriyet 3.235 3.284 20,00  
Tam 3.217 3.300 -121,39  
Yarım 1.555 1.596 -58,72  
Çeyrek 780 798 -29,36  
Gümüş.Ons 28,34 28,38 0,05  
Gümüş Gr. 6,70 6,70 0,06  
B. Petrol 44,73 44,73 0,33  
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