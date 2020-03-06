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Borsa güne düşüşle başladı

06.03.2020 10:23

Son güncelleme : 06.03.2020 10:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 azalarak 111.653,72 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 161,35 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek  111.653,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde  0,22 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile  menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Suriye'de  gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100  endeksi, günü 111.815,08 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde  uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldığını anımsatarak, Suriye'deki  gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki  tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne  çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 112.500  seviyesinin direnç, 110.000 ve 107.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:08112.223
Değişim :  0,36% |  407,91
Açılış :  111.654  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
112.223 En Düşük
111.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKSN 3,54 5.188.451 % 14,94  
OYAYO 7,77 2.042.756 % 14,94  
NATEN 20,20 21.570.946 % 8,37  
BURCE 8,24 3.434.785 % 7,99  
ARMDA 20,90 18.197 % 7,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8668 7,9062 % -0,44  
Frank 6,4160 6,4547 % -0,32  
Riyal 1,6171 1,6252 % -0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 -2,79  
Altın Gr. 327 327 -1,77  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,31 17,33 -0,13  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,04  
B. Petrol 49,66 49,66 -0,33  
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