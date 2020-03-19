GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

19.03.2020 10:10

Son güncelleme : 19.03.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 azalarak 84.940,28 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek  84.940,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,73  düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile  ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu. Dün düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer  kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havasının, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ettiğini bildirdi.

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının  2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımların da sıklaştığını ifade eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün açıkladığı 100  milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin etkilerinin takip  edileceğini ifade etti.

Analistler, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı  sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak desteklerin öne çıktığını, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı vurgusunun dikkati çektiğini  söyledi.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini  belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.00'te "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.577
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 21,74 786.809.225 % 0,00  
ECZYT 7,22 24.204.067 % 0,00  
BIZIM 6,82 11.680.123 % 0,00  
FROTO 46,50 30.976.542 % 0,00  
MAKTK 1,04 4.802.436 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5139 7,5516 % 0,00  
Frank 6,6977 6,7380 % 0,47  
Riyal 1,7293 1,7379 % 0,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.490 2,96  
Altın Gr. 310 310 0,70  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,00 12,07 0,06  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
B. Petrol 26,21 26,21 1,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru