GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

26.03.2020 10:12

Son güncelleme : 26.03.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalarak 88.959,88 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 103,15 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek  88.959,88 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 düştü, holding endeksi yüzde 0,02  yükedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile sigorta oldu.

Dün gün içinde 92.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre  yüzde 0,25 azalışla 89.063,03 puandan kapanış yaptı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise  ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması  durumunda ise sonraki hedeflerin 92.500 ve 95.000 dirençleri olacağını söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5588.960
Değişim :  -0,12% |  -103,15
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
88.960 En Düşük
88.960
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 304.381,50 304.382 % 10,00  
ORMA 3,96 20 % 10,00  
RTALB 6,39 635.607 % 9,98  
UZERB 2,33 11.105 % 9,91  
KRSAN 9,34 103 % 9,88  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6244 7,6626 % 0,25  
Frank 6,6095 6,6493 % 1,05  
Riyal 1,7165 1,7251 % 0,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.602 1.605 -14,22  
Altın Gr. 333 333 -0,73  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,29 14,35 -0,13  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,98 26,98 -0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru