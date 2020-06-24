Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 115.369,49 puana yükseldi.
Borsa güne yatay başladı
24.06.2020 10:08
Son güncelleme : 24.06.2020 10:08
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 30,64 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 115.369,49 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade ederek, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8575
En Düşük
6,8413
18:057,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7652
En Düşük
7,7404
18:05389,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 389,98
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,20
|28.863.658
|% 0,00
|
|DAGHL
|7,40
|3.994.146
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,20
|28.863.658
|% 0,00
|
|DAGHL
|7,40
|3.994.146
|% 0,00
|
|DOAS
|16,15
|58.052.492
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5520
|8,5949
|% 0,07
|
|Frank
|7,2345
|7,2780
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.542
|3,80
|
|Tam
|2.595
|2.606
|3,90
|
|Yarım
|1.264
|1.275
|2,00
|
|Çeyrek
|634
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,02
|