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Borsa güne yatay başladı

24.06.2020 10:08

Son güncelleme : 24.06.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 115.369,49 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 30,64 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak  115.369,49 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,02 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67  ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 116.000  puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde  0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını  desteklediğini ifade ederek, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım  oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini  bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve  118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 5,24 16.279.107 % 2,22  
EUKYO 1,94 13.185.794 % 0,00  
EKGYO 1,94 706.744.747 % 0,00  
IHYAY 1,20 28.863.658 % 0,00  
DAGHL 7,40 3.994.146 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5520 8,5949 % 0,07  
Frank 7,2345 7,2780 % 0,25  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 390 390 0,64  
Cumhuriyet 2.529 2.542 3,80  
Tam 2.595 2.606 3,90  
Yarım 1.264 1.275 2,00  
Çeyrek 634 638 1,00  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,02  
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