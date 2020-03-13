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Borsa güne yatay başladı

13.03.2020 10:14

Son güncelleme : 13.03.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artarak 93.657,50 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 18,00 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak  93.657,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde  0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile  iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,26 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün, dünya borsalarındaki panik havasının etkisiyle  düşüşünü hızlandırarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 7,26 değer kaybıyla  93.639,50 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin, küresel piyasalarda panik  havasının etkili olmasına neden olduğunu bildirdi.

Avrupa ve ABD borsalarında tüm zamanların en hızlı düşüşlerin  görüldüğüne dikkati çeken analistler, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının  finansal istikrarı desteklemek adına peş peşe adımlar attığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise  Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 98.500'ün üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda alımların güçlenebileceğini bildirdi.





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RALYH 8,00 16 % 8,84  
PINSU 2,83 67.009 % 5,20  
RTALB 2,90 1.202.816 % 5,07  
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Riyal 1,6784 1,6868 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 10,63  
Altın Gr. 323 323 2,29  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,64 15,67 -0,17  
Gümüş Gr. 3,18 3,18 -0,03  
B. Petrol 34,16 34,16 0,94  
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