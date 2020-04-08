Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 92.481,70 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
08.04.2020 10:20
Son güncelleme : 08.04.2020 10:20
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 92.481,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,13 ile turizm oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa
İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82 puandan tamamladı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.
Tutanaklarda, para
politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Analistler, BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının teknik görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini, 90.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
10:0593.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 655,84
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.482
10:056,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7824
En Düşük
6,7523
10:057,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:05359,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 359,34
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
359,94
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|720.476
|% 10,00
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,64
|129.938
|% 9,09
|
|METAL
|0,96
|157.876
|% 9,09
|
|AYCES
|14,93
|153.271
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|ERSU
|2,95
|170.569
|% -7,52
|
|ALCAR
|43,74
|10.976.234
|% 0,00
|
|TTRAK
|43,40
|10.251.236
|% 0,00
|
|PGSUS
|41,00
|4.588.351
|% 1,79
|
|THYAO
|9,53
|4.525.902
|% 0,00
|
|GARAN
|7,79
|4.397.182
|% -0,26
|
|OZGYO
|1,25
|2.465.311
|% 5,93
|
|YKBNK
|1,89
|2.056.031
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|2.961.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,19
|842.338
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|668.820
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3118
|8,3535
|% -0,10
|
|Frank
|6,9393
|6,9811
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,85
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,41
|32,41
|0,54
|