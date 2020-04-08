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Borsa güne yükselişle başladı

08.04.2020 10:20

Son güncelleme : 08.04.2020 10:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 92.481,70 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak  92.481,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, holding endeksi yüzde  0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile  spor, en çok gerileyen yüzde 1,13 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç  olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu  seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82  puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD  Merkez Bankası'nın (Fed) bugün saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının  takip edileceğini ifade etti.

Tutanaklarda, para politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin  ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, pay piyasalarında oynaklığın devam  ettiğini söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının teknik görünüm  açısından önemli direnç konumuna geldiğini, 90.000 puanın ise destek olarak öne  çıktığını kaydetti.






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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,53 412.522 % 10,00  
RTALB 5,39 720.476 % 10,00  
EKIZ 2,38 419.849 % 9,68  
IDEAS 2,64 129.938 % 9,09  
METAL 0,96 157.876 % 9,09  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3118 8,3535 % -0,10  
Frank 6,9393 6,9811 % -0,12  
Riyal 1,7961 1,8051 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,85  
Altın Gr. 359 359 0,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,04 15,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,00  
B. Petrol 32,41 32,41 0,54  
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