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Borsa güne yükselişle başladı

09.04.2020 10:07

Son güncelleme : 09.04.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 94.275,35 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak  94.275,35 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  1,96 ile ulaştırma oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,91 değer  kazanan BIST 100 endeksi, günü 93.225,22 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu  haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde  benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini  bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı  haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın  toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun  veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının önemli direnç konumunda  olduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5594.275
Değişim :  1,13% |  1.050,13
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.275 En Düşük
94.275
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 0,87 18.511.774 % 0,00  
DENGE 0,93 305.437 % 0,00  
HEKTS 10,40 30.530.510 % 0,00  
GSRAY 2,52 516.456.343 % 0,00  
ISFIN 3,04 397.908.011 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3562 8,3981 % -0,01  
Frank 6,9354 6,9772 % 0,02  
Riyal 1,7955 1,8045 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 11,06  
Altın Gr. 360 360 1,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,10 15,14 0,18  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 0,02  
B. Petrol 33,48 33,48 0,64  
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