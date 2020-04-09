Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 94.275,35 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
09.04.2020 10:07
Son güncelleme : 09.04.2020 10:12
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 94.275,35 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa
İstanbul'da, yüzde 0,91 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 93.225,22 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.
09:5594.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.050,13
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.275
En Düşük
94.275
09:556,7632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7610
09:557,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3504
09:55360,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,03
|Açılış
|: 360,17
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
360,97
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|0,87
|18.511.774
|% 0,00
|
|DENGE
|0,93
|305.437
|% 0,00
|
|HEKTS
|10,40
|30.530.510
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 0,00
|
|AKENR
|0,87
|18.511.774
|% 0,00
|
|DENGE
|0,93
|305.437
|% 0,00
|
|HEKTS
|10,40
|30.530.510
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 0,00
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 0,00
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 0,00
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,00
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,00
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3562
|8,3981
|% -0,01
|
|Frank
|6,9354
|6,9772
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7955
|1,8045
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|11,06
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|33,48
|33,48
|0,64
|