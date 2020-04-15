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Borsa güne yükselişle başladı

15.04.2020 10:07

Son güncelleme : 15.04.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 yükselişle 98.944,92 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 395,12 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak  98.944,92 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84'le ulaştırma,  tek kaybettiren ise yüzde 0,13'le turizm oldu.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel Borsa  İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan  tamamladı.

Analistler, corona virüs salgını ve bu kapsamda ekonomileri  destekleyici yönde atılan adımlara ilişkin haber akışının piyasaların yönünü  etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'da bazı ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yeniden  başlamasına ilişkin tartışmaların yapıldığına işaret eden analistler, buna karşın  yatırımcıların "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam  talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğini  vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında  ise ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu, ABD sanayi üretimi ve New York Fed  İmalat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 puanın  direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.






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Tam 2.482 2.547 -5,00  
Yarım 1.207 1.240 -2,50  
Çeyrek 606 620 -1,20  
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