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Borsa güne yükselişle başladı

16.04.2020 10:17

Son güncelleme : 16.04.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,89 yükselişle 96.705,97 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 851,05 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak  96.705,97 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,96 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78'le menkul  kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 3,12'yle spor oldu.

Yurt içinde küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve döviz  kurundaki yükselişe paralel dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,73  değer kaybederek 95.854,92 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret ettiğini, talebe  yönelik endişelerle de petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü belirterek, tüm  bunların yatırımcı risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra  tahvil piyasalarındaki gelişmelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 93.200 puanın destek olarak izleneceğini, 99.000  puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0296.746
Değişim :  0,93% |  891,02
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.037 En Düşük
96.706
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 6,65 141.884.214 % 202,98  
EGCYO 0,33 4.499 % 10,00  
EKIZ 4,18 179.727 % 10,00  
YGGYO 12,65 4.478 % 10,00  
SODSN 24,88 49.959 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5973 8,6404 % -0,38  
Frank 7,1093 7,1521 % -0,39  
Riyal 1,8294 1,8386 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 8,71  
Altın Gr. 382 382 0,64  
Cumhuriyet 2.446 2.507 3,20  
Tam 2.514 2.580 3,20  
Yarım 1.223 1.256 1,60  
Çeyrek 613 628 0,80  
Gümüş.Ons 15,47 15,52 0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 27,66 27,66 -0,03  
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