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Borsa güne yükselişle başladı

22.04.2020 10:12

Son güncelleme : 22.04.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 98.129,45 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 510,45 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak  98.129,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile spor, tek  gerileyen ise yüzde 0,03 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel satıcılı seyreden  Borsa İstanbul'da, yüzde 1,34 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 97.619,00  puandan tamamladı.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip corona virüs  salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu  belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini  bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa  vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın  direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika  faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin  indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı. 17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi, 100 baz puan  indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.






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POLTK 84,70 121.036 % 10,00  
RTALB 13,91 1.179.206 % 9,96  
TKURU 8,52 81.622 % 9,94  
ORMA 4,65 105.318 % 9,93  
EKIZ 6,09 334.530 % 9,93  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5489 8,5918 % 0,00  
Frank 7,1576 7,2008 % -0,10  
Riyal 1,8444 1,8537 % -0,44  
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Altın Gr. 377 377 -0,90  
Cumhuriyet 2.420 2.479 -4,70  
Tam 2.484 2.543 -4,90  
Yarım 1.210 1.241 -2,40  
Çeyrek 607 621 -1,20  
Gümüş.Ons 14,68 14,71 -0,20  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 -0,03  
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