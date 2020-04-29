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Borsa güne yükselişle başladı

29.04.2020 10:10

Son güncelleme : 29.04.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 101.212,50 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 505,01 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak  101.212,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ulaştırma oldu.

Dün 102.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede  etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde  0,55 azalışla 100.707,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun  veri gündeminin takip edileceğini belirterek, saat 21.00'de açıklanacak ABD  Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek  dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin bekleneceğini bildirdi.

Beklentilerin, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini  görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu kaydeden  analistler, ABD'de GSYH'nin de ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerileyeceğini  öngörüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55101.213
Değişim :  0,50% |  505,02
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.213 En Düşük
101.213
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 5,90 331.829.853 % 0,00  
AKSEN 3,85 38.626.502 % 0,00  
ASELS 27,36 545.381.467 % 0,00  
ECZYT 10,30 48.425.547 % 0,00  
CCOLA 37,48 36.505.348 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6838 8,7274 % 0,34  
Frank 7,1522 7,1953 % 0,21  
Riyal 1,8532 1,8625 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 0,70  
Altın Gr. 384 384 0,12  
Cumhuriyet 2.459 2.517 1,60  
Tam 2.524 2.578 1,70  
Yarım 1.230 1.260 0,80  
Çeyrek 617 630 0,40  
Gümüş.Ons 15,19 15,21 0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 23,17 23,17 0,43  
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