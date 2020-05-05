GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

05.05.2020 10:07

Son güncelleme : 05.05.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,80 artışla 99.634,33 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 792,09 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 99.634,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 1,09 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile spor, tek  gerileyen ise yüzde 1,09 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 2,24 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.842,24 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret  dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve  şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç  olarak öne çıktığını kaydetti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,19 16.151.726 % 48,54  
GARAN 8,17 664.356.623 % 0,00  
IHEVA 1,73 17.169.184 % 0,00  
GUBRF 15,75 88.449.058 % 0,00  
GUSGR 2,89 214.429.188 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7349 8,7787 % -0,03  
Frank 7,2549 7,2986 % -0,15  
Riyal 1,8658 1,8751 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 0,31  
Altın Gr. 385 385 -0,11  
Cumhuriyet 2.472 2.522 -3,10  
Tam 2.549 2.584 -3,20  
Yarım 1.236 1.263 -1,50  
Çeyrek 620 632 -0,80  
Gümüş.Ons 14,77 14,80 -0,02  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
B. Petrol 28,58 28,58 1,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru