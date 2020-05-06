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Borsa güne yükselişle başladı

06.05.2020 10:22

Son güncelleme : 06.05.2020 10:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 artışla 98.886,10 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 148,58 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak  98.886,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne pozitif başlarken, en fazla kazandıran yüzde  0,93 ile gıda, içecek oldu.

Dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100  endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 98.737,52 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt  dışında ise ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi bugünkü ADP özel  sektör istihdamı ile Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası  yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan  gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda  olduğunu kaydetti.






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98.590
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 13,20 3.391.550 % 10,00  
EKIZ 12,98 413.037 % 10,00  
ARTI 2,20 186.342 % 10,00  
YONGA 15,73 164.143 % 10,00  
GYHOL 22,04 1.966.166 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8049 8,8491 % 0,31  
Frank 7,2686 7,3123 % 0,26  
Riyal 1,8854 1,8948 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -0,42  
Altın Gr. 389 389 0,43  
Cumhuriyet 2.495 2.542 2,10  
Tam 2.569 2.609 6,20  
Yarım 1.254 1.275 3,00  
Çeyrek 625 638 1,60  
Gümüş.Ons 15,09 15,13 0,14  
Gümüş Gr. 3,43 3,45 0,03  
B. Petrol 30,81 30,81 -0,16  
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