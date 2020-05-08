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Borsa güne yükselişle başladı

08.05.2020 10:11

Son güncelleme : 08.05.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,82 artışla 99.201,12 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 802,32 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak  99.201,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,94 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile bilişim,  tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile turizm oldu.

Dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede tutunamayan BIST  100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 98.398,81 puandan  tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ekonomilerin yeniden açılmasına  ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle  yükseliş eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona  yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin,  sınırlandırmaların kaldırılması yönünde hükümetlerin elini güçlendirdiğini ifade  eden analistler, ekonomiye yönelik desteklerin de devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı  istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000  puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
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98.903
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 446,00 17.205.890 % 3,47  
VERTU 4,93 6.355.287 % 1,47  
ZOREN 1,30 41.416.154 % 0,00  
AFYON 2,78 205.117.812 % 0,00  
BUCIM 3,81 8.373.785 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8150 8,8592 % 0,48  
Frank 7,3135 7,3576 % 0,40  
Riyal 1,8941 1,9036 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 1,34  
Altın Gr. 395 396 2,82  
Cumhuriyet 2.532 2.585 16,50  
Tam 2.607 2.653 16,90  
Yarım 1.272 1.297 8,30  
Çeyrek 634 649 4,10  
Gümüş.Ons 15,46 15,50 0,13  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,05  
B. Petrol 30,52 30,52 1,06  
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