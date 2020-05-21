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Borsa güne yükselişle başladı

21.05.2020 10:09

Son güncelleme : 21.05.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 102.418,14 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 260,61 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak  102.418,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile elektrik oldu.

Dün, gün içinde 103.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede  etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de  günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 102.157,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ise yatırımcıların odağında  bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında, açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  ile ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin öne çıktığını kaydeden  analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da  takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000  seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17  ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı)  indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50  baz puan oldu. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan  indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.




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