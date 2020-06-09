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Borsa güne yükselişle başladı

09.06.2020 10:01

Son güncelleme : 09.06.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 109.944,95 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak  109.944,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, tek  gerileyen ise yüzde 0,01 ile metal eşya, makine oldu.

Dün, üst üste 13 günlük rekor yükseliş serisini sonlandıran BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi  piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000  seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00109.637
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AEFES 19,68 109.408.415 % 0,00  
AKFGY 3,59 20.960.124 % 0,00  
AKSEN 4,65 23.973.687 % 0,00  
ARDYZ 28,42 33.048.264 % 0,00  
ARCLK 16,90 247.158.199 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6005 8,6437 % -0,12  
Frank 7,0589 7,1014 % -0,01  
Riyal 1,8032 1,8122 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.698 -1,47  
Altın Gr. 370 370 -0,75  
Cumhuriyet 2.396 2.428 -6,20  
Tam 2.467 2.495 -6,40  
Yarım 1.204 1.218 -3,10  
Çeyrek 602 609 -1,60  
Gümüş.Ons 17,58 17,62 -0,17  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,04  
B. Petrol 41,08 41,08 0,28  
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