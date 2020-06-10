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Borsa güne yükselişle başladı

10.06.2020 10:06

Son güncelleme : 10.06.2020 10:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak  109.599,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100  endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de  enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed)  kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların,  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin  odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin  destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:13109.844
Değişim :  0,56% |  607,03
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.003 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 24,92 2.511.986 % 9,97  
LUKSK 17,99 3.140.160 % 9,96  
GLRYH 10,73 1.093.881 % 9,94  
ROYAL 2,44 69.823 % 9,91  
EKIZ 8,88 641.562 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6374 8,6808 % 0,18  
Frank 7,1284 7,1714 % 0,14  
Riyal 1,8036 1,8126 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 3,08  
Altın Gr. 375 375 0,42  
Cumhuriyet 2.428 2.458 1,90  
Tam 2.499 2.529 2,00  
Yarım 1.220 1.231 1,00  
Çeyrek 610 617 0,50  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,19  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,04  
B. Petrol 40,62 40,62 -0,56  
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