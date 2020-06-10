Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
10.06.2020 10:06
Son güncelleme : 10.06.2020 10:29
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 109.599,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
10:13109.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 607,03
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.003
En Düşük
109.392
10:136,7902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7793
10:137,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
10:13375,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 375,14
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|2.511.986
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|3.140.160
|% 9,96
|
|GLRYH
|10,73
|1.093.881
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|EKIZ
|8,88
|641.562
|% 9,90
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|222.709
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,19
|534.092
|% -5,90
|
|EKGYO
|1,93
|241.279.304
|% 3,21
|
|GARAN
|8,22
|102.334.316
|% 0,49
|
|ASELS
|32,10
|89.516.265
|% 1,45
|
|GUSGR
|3,78
|65.821.013
|% 3,00
|
|VESTL
|14,82
|57.694.071
|% 6,77
|
|EKGYO
|1,93
|241.279.304
|% 3,21
|
|ISGYO
|1,86
|49.843.003
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,42
|32.600.142
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,78
|65.821.013
|% 3,00
|
|CEMAS
|1,26
|21.700.078
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6374
|8,6808
|% 0,18
|
|Frank
|7,1284
|7,1714
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8036
|1,8126
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|3,08
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.458
|1,90
|
|Tam
|2.499
|2.529
|2,00
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,00
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|-0,56
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