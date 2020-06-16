Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

16.06.2020 10:06

Son güncelleme : 16.06.2020 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 110.897,64 puana yükseldi.



Açılışta BIST 100 endeksi, 1.341,69 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak 110.897,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,07 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile inşaat oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,25 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 109.555,95 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Fed, dün akşam yaptığı açıklamada, İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını belirtirken, bugün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmeyen Japonya Merkez Bankası da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.556
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 1,78 11.251.606 % 12,28  
EUKYO 2,08 11.899.750 % 12,22  
EUYO 1,74 12.618.219 % 9,87  
HATEK 9,62 4.005.503 % 4,41  
GLBMD 4,38 424.929 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6190 8,6622 % 0,53  
Frank 7,1734 7,2166 % 0,21  
Riyal 1,8160 1,8251 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 1,12  
Altın Gr. 378 379 0,11  
Cumhuriyet 2.464 2.479 -4,80  
Tam 2.529 2.547 -4,90  
Yarım 1.232 1.243 -2,40  
Çeyrek 618 622 -1,20  
Gümüş.Ons 17,30 17,34 -0,05  
Gümüş Gr. 3,81 3,81 -0,00  
B. Petrol 39,84 39,84 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru