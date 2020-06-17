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Borsa güne yükselişle başladı

17.06.2020 10:11

Son güncelleme : 17.06.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 111.327,92 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 388,26 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak  111.327,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 3,12 ile spor oldu.

Dün 111.875 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden  BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü,  önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama  eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye  ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu  söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara  neden olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon,  ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin  de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi  olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını  kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55111.328
Değişim :  0,35% |  388,26
Açılış :  111.281  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
111.328 En Düşük
111.281
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GENTS 2,56 49.227.659 % 9,63  
KRDMD 2,75 312.920.407 % 0,00  
ALYAG 1,39 2.910.496 % 0,00  
ALBRK 1,55 249.980.392 % 0,00  
AFYON 3,02 211.346.062 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5732 8,6162 % -0,14  
Frank 7,1703 7,2135 % 0,00  
Riyal 1,8177 1,8268 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 2,02  
Altın Gr. 380 380 -0,41  
Cumhuriyet 2.472 2.486 5,20  
Tam 2.536 2.555 5,30  
Yarım 1.236 1.247 2,60  
Çeyrek 620 624 1,30  
Gümüş.Ons 17,42 17,46 -0,02  
Gümüş Gr. 3,83 3,83 -0,01  
B. Petrol 40,64 40,64 -0,32  
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