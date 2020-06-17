Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 111.327,92 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
17.06.2020 10:11
Son güncelleme : 17.06.2020 10:11
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 388,26 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 111.327,92 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile spor oldu.
Dün 111.875 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı.
Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.
09:55111.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 388,26
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.328
En Düşük
111.281
09:556,8412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
09:557,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7290
En Düşük
7,6908
09:55380,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 380,13
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,70
BIST En Aktif Hisseler
|GENTS
|2,56
|49.227.659
|% 9,63
|
|KRDMD
|2,75
|312.920.407
|% 0,00
|
|ALYAG
|1,39
|2.910.496
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,55
|249.980.392
|% 0,00
|
|AFYON
|3,02
|211.346.062
|% 0,00
|
|ALYAG
|1,39
|2.910.496
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,75
|312.920.407
|% 0,00
|
|ISMEN
|6,04
|28.945.434
|% 0,00
|
|GOZDE
|4,68
|145.123.210
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 0,00
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 0,00
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 0,00
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5732
|8,6162
|% -0,14
|
|Frank
|7,1703
|7,2135
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|2,02
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.486
|5,20
|
|Tam
|2.536
|2.555
|5,30
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|2,60
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,64
|40,64
|-0,32
|