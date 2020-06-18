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Borsa güne yükselişle başladı

18.06.2020 10:05

Son güncelleme : 18.06.2020 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.



 Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.940
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 2,07 59.298.990 % 0,00  
TTKOM 7,69 175.806.625 % 0,00  
VAKBN 4,73 228.460.960 % 0,00  
ZOREN 1,64 77.530.724 % 0,00  
SAMAT 2,06 31.249.611 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5736 8,6166 % 0,07  
Frank 7,1885 7,2318 % 0,04  
Riyal 1,8212 1,8303 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -0,09  
Altın Gr. 380 381 0,56  
Cumhuriyet 2.476 2.490 3,50  
Tam 2.540 2.555 3,60  
Yarım 1.238 1.249 1,70  
Çeyrek 621 625 0,90  
Gümüş.Ons 17,51 17,55 0,02  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,01  
B. Petrol 40,63 40,63 -0,08  
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