Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
18.06.2020 10:05
Son güncelleme : 18.06.2020 10:05
Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
0
En Düşük
0
18:056,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8590
En Düşük
6,8330
18:057,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 380,52
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|SAMAT
|2,06
|31.249.611
|% 0,00
|
|BEYAZ
|3,80
|600.531
|% -0,35
|
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% 0,00
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% 0,07
|
|Frank
|7,1885
|7,2318
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,09
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.490
|3,50
|
|Tam
|2.540
|2.555
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|1,70
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-0,08
|
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