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Borsa güne yükselişle başladı

19.06.2020 10:14

Son güncelleme : 19.06.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,16 artışla 113.795,70 puana yükseldi.



 Açılışta BIST 100 endeksi, 1.301,08 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 113.795,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 1,06 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile iletişim oldu.

Dün 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.494,62 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 110.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55113.796
Değişim :  1,16% |  1.301,08
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
113.796 En Düşük
113.561
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 10,18 3.553.573 % 9,94  
UZERB 5,87 848.573 % 9,93  
DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
KSTUR 49,98 13.445 % 8,18  
SERVE 6,30 612.473 % 7,33  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5151 8,5578 % 0,27  
Frank 7,1905 7,2338 % 0,17  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 7,15  
Altın Gr. 382 382 2,14  
Cumhuriyet 2.485 2.499 12,40  
Tam 2.550 2.564 12,70  
Yarım 1.243 1.253 6,20  
Çeyrek 623 627 3,10  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 0,18  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 0,04  
B. Petrol 42,15 42,15 0,64  
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