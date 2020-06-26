Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,86 artışla 115.117,03 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
26.06.2020 10:21
Son güncelleme : 26.06.2020 10:21
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 115.117,03 puana çıktı.
Bankacılık ve holding endeksi de yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler görülse de pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü.
BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.
Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
10:05115.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.020,63
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.308
En Düşük
115.022
10:056,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8570
En Düşük
6,8444
10:057,6868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6989
En Düşük
7,6816
10:05388,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 388,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|SARKY
|6,85
|2.436.412
|% 9,08
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|VKFYO
|2,67
|1.422.995
|% 7,23
|
|OZBAL
|3,39
|1.352.839
|% 5,61
|
|ORGE
|6,68
|21.326.841
|% 5,36
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|ULAS
|5,21
|716.173
|% -4,93
|
|GUBRF
|26,66
|15.578.179
|% -4,10
|
|LUKSK
|15,33
|32.956
|% -3,34
|
|ISFIN
|4,17
|86.169.371
|% 3,22
|
|THYAO
|12,58
|70.856.106
|% 1,29
|
|KRDMD
|3,05
|68.139.160
|% 1,33
|
|GARAN
|8,29
|66.960.563
|% 0,85
|
|ODAS
|2,31
|46.694.304
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,05
|68.139.160
|% 1,33
|
|ISFIN
|4,17
|86.169.371
|% 3,22
|
|ODAS
|2,31
|46.694.304
|% 1,32
|
|IEYHO
|0,94
|15.094.486
|% 2,17
|
|CEMAS
|1,48
|22.450.093
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4794
|8,5219
|% -0,09
|
|Frank
|7,1998
|7,2432
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,29
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.536
|-4,70
|
|Tam
|2.588
|2.602
|-4,80
|
|Yarım
|1.257
|1.273
|-2,40
|
|Çeyrek
|629
|637
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,28
|