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Borsa güne yükselişle başladı

26.06.2020 10:21

Son güncelleme : 26.06.2020 10:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,86 artışla 115.117,03 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak  115.117,03 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksi de yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Tüm  sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,43  finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini  değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler görülse de pay  piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü.

BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir  izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95  puandan tamamladı.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin  devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini  kaydetti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün ABD'de de açıklanacak  kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa  Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini  bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin  direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:05115.160
Değişim :  0,89% |  1.020,63
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.308 En Düşük
115.022
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 6,85 2.436.412 % 9,08  
KSTUR 58,00 137.460 % 7,61  
VKFYO 2,67 1.422.995 % 7,23  
OZBAL 3,39 1.352.839 % 5,61  
ORGE 6,68 21.326.841 % 5,36  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4794 8,5219 % -0,09  
Frank 7,1998 7,2432 % 0,02  
Riyal 1,8217 1,8309 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -0,29  
Altın Gr. 388 388 -0,66  
Cumhuriyet 2.514 2.536 -4,70  
Tam 2.588 2.602 -4,80  
Yarım 1.257 1.273 -2,40  
Çeyrek 629 637 -1,20  
Gümüş.Ons 17,81 17,83 0,02  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,00  
B. Petrol 41,33 41,33 0,28  
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