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Borsa güne yükselişle başladı

05.08.2020 10:09

Son güncelleme : 05.08.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 artışla 1.095,29 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak  1.095,29 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile finansal  kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile turizm oldu.

Dün, uluslararası borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da,  BIST 100 endeksi günü yüzde 3,53 değer kaybıyla 1.087,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal  kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de özel  sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik  Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik  paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek  konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.087
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.087  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 5,96 20.865.467 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0853 9,1309 % 1,28  
Frank 7,6053 7,6511 % 1,31  
Riyal 1,8516 1,8608 % 1,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.034 2.034 14,85  
Altın Gr. 454 454 6,90  
Cumhuriyet 2.968 3.018 34,20  
Tam 3.057 3.106 35,20  
Yarım 1.484 1.514 17,10  
Çeyrek 744 758 7,20  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 0,50  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 44,47 44,47 0,04  
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