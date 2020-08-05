Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 artışla 1.095,29 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
05.08.2020 10:09
Son güncelleme : 05.08.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 1.095,29 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile turizm oldu.
Dün, uluslararası borsalarından negatif ayrışan Borsa
İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,53 değer kaybıyla 1.087,16 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
0
En Düşük
0
18:056,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0819
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9808
En Düşük
6,8794
18:058,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1099
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2758
En Düşük
8,1274
18:05456,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 9,10
|Açılış
|: 456,04
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|AKYHO
|5,96
|20.865.467
|% 0,00
|
|AKYHO
|5,96
|20.865.467
|% 0,00
|
|AKYHO
|5,96
|20.865.467
|% 0,00
|
|AKYHO
|5,96
|20.865.467
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0853
|9,1309
|% 1,28
|
|Frank
|7,6053
|7,6511
|% 1,31
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|14,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|6,90
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.018
|34,20
|
|Tam
|3.057
|3.106
|35,20
|
|Yarım
|1.484
|1.514
|17,10
|
|Çeyrek
|744
|758
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,04
|