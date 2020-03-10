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Borsa güne yükselişle başladı

10.03.2020 10:17

Son güncelleme : 10.03.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.497,03 puan ve yüzde 2,41 değer kazanarak 106.021,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,50 ve holding endeksi yüzde  2,48 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile spor oldu.

Dün yaşanan "petrol şoku" ile dünya borsalarındaki güçlü satışlara  paralel yüzde 5,54 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade ederek, Kovid-19 salgınına  ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 103.400 ve 102.500'ün önemli destek konumunda olduğunu, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin ise direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:02106.253
Değişim :  2,64% |  2.728,91
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.495 En Düşük
106.021
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 4,20 284.760 % 11,11  
RYSAS 7,75 833.427 % 9,00  
NATEN 19,55 2.429.068 % 8,97  
EDIP 1,88 6.807.811 % 8,67  
TIRE 6,21 399.371 % 8,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9697 8,0096 % -0,82  
Frank 6,5354 6,5747 % -1,15  
Riyal 1,6304 1,6386 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 -16,29  
Altın Gr. 328 328 -3,82  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,08 17,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,01  
B. Petrol 36,91 36,91 2,55  
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