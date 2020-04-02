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Borsa güne yükselişle başladı

02.04.2020 10:13

Son güncelleme : 02.04.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,16 artışla 90.116,05 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.030,91 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak  90.116,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 1,44 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  3,15 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 4'ü aşan düşüşlere rağmen hisse  ve sektör bazlı alımların desteğiyle görece daha iyi bir performans gösteren BIST  100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89.085,13 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin devam ettiğini belirterek, salgının ekonomi üzerindeki etkisine  ilişkin belirsizliklerin de pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade  etti.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler  ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 85.000 seviyelerinin  destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,16% |  1.030,92
Açılış :  89.748  
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90.116 En Düşük
89.748
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.120.729 % 9,96  
BMELK 1,33 76.580 % 9,92  
PETKM 3,66 45.902.391 % 9,91  
NUHCM 9,25 95.044 % 9,69  
MEGAP 1,93 149.872 % 9,66  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2329 8,2742 % -0,40  
Frank 6,8579 6,8993 % -0,82  
Riyal 1,7628 1,7717 % -0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.590 -1,59  
Altın Gr. 339 340 -3,59  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,14 14,18 0,20  
Gümüş Gr. 3,02 3,03 0,02  
B. Petrol 27,37 27,37 2,63  
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