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Borsa güne yükselişle başladı

07.04.2020 10:11

Son güncelleme : 07.04.2020 10:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,20 artışla 93.174,07 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.102,94 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak  93.174,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,32 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 6,37 ile spor oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında, Avrupa'daki  yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi ve Çin'de ilk kez bir günde salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmemesinin yanı sıra ekonomik aktiviteye ilişkin alınan  benzeri görülmemiş teşviklerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme geleceğini söyledi.






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Açılış :  93.174  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 22.474.607 % 10,00  
METAL 0,88 19.760 % 10,00  
TACTR 2,87 47.002 % 9,96  
AYCES 16,58 263.734 % 9,95  
TSPOR 3,44 14.376.137 % 9,90  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2544 8,2958 % -0,10  
Frank 6,8728 6,9142 % -0,33  
Riyal 1,7821 1,7911 % -0,83  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.667 4,06  
Altın Gr. 360 360 -1,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,29 15,36 0,32  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 33,86 33,86 0,81  
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