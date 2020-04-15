Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
15.04.2020 18:22
Son güncelleme : 15.04.2020 18:35
AA
Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,93, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6,36 ile ulaştırma oldu.
Analistler, küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel, Borsa İstanbul'un da satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.
Yurt içinde yarın konut fiyat endeksi ile haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 94.600 puanın destek, 98.200-99.000 seviyesinin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5307
En Düşük
7,4578
18:05381,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,43
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5991
|8,6422
|% 0,22
|
|Frank
|7,1177
|7,1606
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8300
|1,8392
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,49
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,00
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,60
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,00
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|-2,37
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem