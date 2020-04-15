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Borsa günü düşüşle tamamladı

15.04.2020 18:22

Son güncelleme : 15.04.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla 95.854,92 puandan tamamladı.



AA

Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki  kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak  gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,93, holding endeksi yüzde 4,24 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ticaret,  en çok gerileyen ise yüzde 6,36 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel, Borsa  İstanbul'un da satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Yurt içinde yarın konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka  istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut  başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri  gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 94.600 puanın  destek, 98.200-99.000 seviyesinin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile  getirdi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.855
Değişim :  -2,73% |  -2.694,88
Açılış :  98.945  
Önceki Kapanış :  98.550  
En Yüksek
99.044 En Düşük
94.602
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.200.100 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5991 8,6422 % 0,22  
Frank 7,1177 7,1606 % 0,70  
Riyal 1,8300 1,8392 % 1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -8,49  
Altın Gr. 381 381 2,31  
Cumhuriyet 2.439 2.500 20,00  
Tam 2.507 2.573 20,60  
Yarım 1.220 1.252 10,00  
Çeyrek 612 626 5,00  
Gümüş.Ons 15,43 15,47 -0,31  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,23 27,23 -2,37  
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