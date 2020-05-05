Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
05.05.2020 18:31
Son güncelleme : 05.05.2020 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,01 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,19 ile taş, toprak oldu.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
18:057,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,70
|Açılış
|: 387,09
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|314.970
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|380.335
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|PGSUS
|53,45
|398.073.104
|% -3,69
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|KOZAL
|74,20
|202.331.970
|% 2,91
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ISGYO
|1,62
|160.295.445
|% 5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7938
|8,8379
|% 0,64
|
|Frank
|7,2602
|7,3039
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8811
|1,8906
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,37
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.533
|8,10
|
|Tam
|2.553
|2.595
|8,30
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|4,10
|
|Çeyrek
|621
|635
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|29,77
|29,77
|2,57
|
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